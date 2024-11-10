БМД-4 – одна з найсучасніших бойових машин російської армії

Сили оборони України завдали ракетного удару по скупченню російських військових на окупованій частині Запорізької області. Унаслідок української атаки знищено техніку ворога та окупантів, що були всередині бойових машин. Про це в неділю, 10 листопада, повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

У розвідці розповіли, що військовослужбовці ГУР виявили загарбників із Псковської дивізії Збройних сил Росії, що накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці на Запоріжжі, готуючись до маневру. Після цього до розвідників долучились бійці оперативного угрупування військ «Таврія». Останні завдали вогневого ураження по місцю скупчення ворога.

«Унаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло – спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4», – підсумували в українській розвідці.

Зауважимо, БМД-4 – російська бойова гусенична водоплавна машина, призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ, підвищення його мобільності, озброєності й захищеності на полі бою. Авіадесантується парашутним, парашутно-реактивним або посадочним способом. Екіпаж складається з трьох осіб та п’яти десантників. Росіяни випускають БМД-4 з 2016 року.

Як повідомляв ZAXID.NET 10 листопада, українські Сили спеціальних операцій провели успішний захід у тил окупантів в Курській області. Українські воїни ліквідували 14 окупантів та ще трьох взяли у полон.