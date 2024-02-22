На полігоні росіяни готували штурмові групи

Сили оборони України завдали ударів по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області внаслідок чого щонайменше 60 загарбників «не повернуться на бойові позиції». Інформацію, яку напередодні ввечері поширили аналітики групи DeepState, зранку у четвер, 22 лютого, підтвердили в Силах оборони півдня України.

Пізно ввечері 21 лютого DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області. Населений пункт розташований приблизно за 40 км від населеного пункту Кринки, де українські воїни утримують плацдарм. За даними аналітиків, під удар потрапили 328 ДШП, 810 ОБРМП та 81 САП росіян.

Сили оборони півдня України також поширювали відповідне відео, але точно не вказували, де був завданий удар та які втрати ворога.

«Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ «Днєпр» приїхало на полігон подивитися, як «зачищатимуть» Кринки... бо Шойгу розповідав, а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано – зроблено», – йдеться у повідомленні.

Натомість речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Київ24» підтвердила удар по полігону російських військ, де готувалися штурмові групи окупантів.

«Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи», – сказала вона.

За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

«Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо», – додала речниця.

Водночас Гуменюк не розповіла, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони «використовують всю наявну зброю та потужність».

Зазначимо, що це вже другий схожий удар по скупченню особового складу ворога за останні дні. Зокрема, одразу кілька російських ресурсів 20 лютого інформували, що внаслідок ракетної атаки на полігоні в районі окупованого села Трудівське Донецької області загинули від 55 до 65 російських військових. Повідомлялося, що ЗСУ використали для ударів системи HIMARS.