Вночі, 28 жовтня, українські захисники неба збили три крилаті ракети «Іскандер-К», які росіяни запустили по Дніпропетровській області. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі», – йдеться у повідомленні.

Ворог запускав балістику з району Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог також двічі бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Цілив з важкої артилерії. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.

За словами очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, загалом росіяни випустили 4 ракети. Три з них збили оборонці неба над Дніпровським районом. Ще одна вибухнула в повітрі над Криворізьким районом.