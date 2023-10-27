Внаслідок удару будинок було знищено вщент

Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область. У п’ятницю, 27 жовтня, окупанти влучили по житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни атакували будинок у Зеленівці, розташованої за 3 км від Херсону. Завали розбирали 12 людей.

«Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється», – повідомив Олександр Прокудін.

Наразі невідомо, чи внаслідок влучання постраждав ще хтось.

Голова Херсонської ОВА додав, що через обстріл середмістя Херсона також постраждав 36-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували із пораненнями тулуба та спини.

Нагадаємо, 14 жовтня у Бериславі, що на Херсонщині, внаслідок обстрілу загинула 42-річна жінка, яка стояла на балконі житлового будинку. Раніше, 8 жовтня, росіяни обстріляли передмістя Херсона, через що була поранені 11-річна дівчинка. У неї – травма голови, дівчинка перебуває у комі.