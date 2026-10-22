Реактивний БпЛА збили воїни ППО

У четвер, 22 жовтня, під час атаки на західні області України Росія хотіла атакувати Львівську область реактивним дроном. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що БпЛА збили воїни ППО.

Повітряну тривогу (жовтий рівень небезпеки) оголосили у чотирьох районах Львівщини о 13:48, відбій пролунав о 14:02. Небезпека була для Стрийського, Львівського, Дрогобицького та Золочівського районів.

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що реактивний дрон повз Підгайці на Тернопільщині рухається на захід. В офіційному застосунку «Повітряна тривога» видно, що БпЛА був неподалік міста Стрий на Львівщині.

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«Під час останньої повітряної тривоги наші воїни ППО знищили над Львівщиною ворожий дрон. Попередньо, без постраждалих та руйнувань», – написав очільник Львівської ОВА після відбою тривоги.

Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.