Робота розрахунку сил ППО

У ніч на 11 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні дрони були запущені з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усього зафіксовано пуски 18 БпЛА Shahed-136/131.

«Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Близько 4:00 ранку окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

«Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр»», – відзвітували в Командуванні Повітряних сил.

Тим часом в КМДА розповіли про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Як повідомляється, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламка ракети сталася пожежа в недобудованій будівлі. Ще один уламок – упав на газон, пожежі та пошкоджень в будинках поруч немає.

Поранень також зазнали 4 жителі Бортничів. Так, один чоловік отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, а троє жінок – гостру реакцію на стрес. Усім надавали допомогу на місці.

Згодом в мережі опублікували відео величезної вирви, яка залишилась від російської атаки на столицю. Крім того, через удар у Києві деякі споживачі без електроенергії, повідомили в Міненерго.

Тим часом на Миколаївщині уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді.