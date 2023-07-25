У середу, 26 липня, у Львові та області синоптики місцевого гідрометцентру прогнозують сильні дощі, грози з градом, а також шквальний вітер. Денна температура повітря становитиме близько 25°С.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 26 липня у Львівській області та місті Львові буде хмарно. Вночі помірні, вдень значні дощі. Грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями шквали 15 –20 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 20 – 25°С тепла.

Мешканців закликають бути обачними під час негоди, у випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів’яни можуть звертатись на Гарячу лінію міста за номером 1580.