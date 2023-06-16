На вихідних, 17 та 18 червня, на Львівщині очікується погіршення погоди, синоптики львівського гідрометцентру попереджають про сильні дощі та грози. Очiкується пiдвищення рiвнiв води у річках.

У суботу, 17 червня, у Львові та області буде гроза, вночі та вранці значний дощ. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Денна температура повітря становитиме від 19°С до 21°С тепла.

У неділю, 18 червня, буде мінлива хмарність, очікуються дощі. Денна температура повітря коливатиметься від 21°С до 23°С тепла.

За даними львівського гідрометцентру, у зв’язку iз очiкуваними значними дощами, очiкується пiдвищення рiвнiв води: