Синоптики попередили про сильні дощі на Львівщині та підйом рівня води у річках
У Львові та області дощитиме протягом 17 – 18 червня
На вихідних, 17 та 18 червня, на Львівщині очікується погіршення погоди, синоптики львівського гідрометцентру попереджають про сильні дощі та грози. Очiкується пiдвищення рiвнiв води у річках.
У суботу, 17 червня, у Львові та області буде гроза, вночі та вранці значний дощ. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Денна температура повітря становитиме від 19°С до 21°С тепла.
У неділю, 18 червня, буде мінлива хмарність, очікуються дощі. Денна температура повітря коливатиметься від 21°С до 23°С тепла.
За даними львівського гідрометцентру, у зв’язку iз очiкуваними значними дощами, очiкується пiдвищення рiвнiв води:
- 17 – 19 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 – 1 м;
- 17 – 20 червня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м.