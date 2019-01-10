Сімох українців засудили до ув'язнення в колонії суворого режиму в Росії

Українців засудили в Іжевську (Удмуртія)

У Росії Індустріальний районний суд Іжевська засудив сімох громадян України до відбування тюремного ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на прес-службу прокуратури республіки Удмуртія.

Наголошується, що у справі про «розповсюдження наркотичних засобів синтетичного походження на території республіки через потаємні закладки» були затримані 10 осіб. Троє з них є росіянами, решта – українці.

За даними прокуратури, угруповання діяло протягом 2016 року. Про місце закладок з наркотиками учасники повідомляли своїх «покупців» через систему «QIWI Гаманець».

Засуджених затримали в серпні 2016 року. Усі учасники угруповання визнали свою провину повністю, наголосила прес-служба російської прокуратури.

Згодом суд засудив дев'ятьох членів групи до ув'язнення терміном від 4 до 6,5 років колонії суворого режиму. Ще одному учаснику присудили умовний термін.

Нагадаємо, раніше МВС України повідомляло, що українських заробітчан, котрі поїхали на роботу до Росії, часто змушують ставати наркокур'єрами.

Українців віком 20-30 років спочатку вербують на роботу до РФ. Уже після приїзду вони дізнаються, що мусять стати наркокур'єрами. Якщо люди відмовлялися це робити, то їх віддавали російській поліції. Після відмови протягом доби людей знаходила поліція, виявляла в них наркотики, а потім закривала їх у СІЗО.

Окрім того, російські судді не беруть до уваги аргументи заробітчан про те, що їх завербували і вони практично стали жертвами торгівлі людьми.