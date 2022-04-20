Усі семеро помилуваних в'язнів раніше мали бойовий досвід у зоні АТО

У Дрогобицькій виправній колонії на Львівщині від початку повномасштабного військового вторгнення РФ помилували сімох в’язнів, котрі вирішили добровільно долучитись до лав ЗСУ та стати на захист України від російських окупантів.

Як повідомили в Дрогобицькій РДА, усі семеро помилуваних – колишні військові, які мали відповідний бойовий досвід на фронті та зможуть посилити діючі бойові підрозділи армії.

«При цьому було проаналізовано їхній попередній бойовий досвід, тяжкість злочинів та інші фактори, що враховуються при помилуванні», – зазначають в РДА.

Загалом від початку російсько-української війни кілька сотень українських в’язнів виявили бажання долучитись до захисту країни, взяти до рук зброю та воювати проти російських загарбників.

Як розповідала генпрокурорка Ірина Венедіктова, не масова акція, а дуже виважений та точковий крок. Кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-15 роках. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти для захисту України «в найспекотніших точках війни».

Дрогобицька виправна колонія №40 належить до кримінально-виконавчих установ середнього рівня безпеки. Тут утримують чоловіків уперше засуджених до позбавлення волі на певний строк.