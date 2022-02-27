З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна. Цю інформацію «Громадському» підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.

За словами Андрія Синюка, частина ув’язнених з військовим досвідом виявили бажання допомогти українській армії. З більшістю це питання ще узгоджується. До уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття, що враховуються при помилуванні. Загалом йдеться про звільнення приблизно 170 учасників бойових дій.

При цьому було враховано їхній попередній бойовий досвід, тяжкість злочинів та інші фактори, що враховуються при помилуванні

Зокрема, вже відправився на бойові завдання засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін. Також йому дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених.

Також до військових приєднався військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, засуджений за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу.

Окрім цього, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону «Торнадо» Руслан Онищенко та комбат «Донбасу» Семен Семенченко. Але питання щодо них ще узгоджується.

«Питання складне та вирішується на найвищому рівні. Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання у всій країні», ㅡ заявив прокурор ОГП Андрій Синюк.

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