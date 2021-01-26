Сім’я львів’ян отруїлася чадним газом у приватному будинку
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 08:450
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25 січня у приватному будинку на вул. Брюховицькій у Львові отруїлися чадним газом п’ятеро його мешканців — двоє дорослих та троє дітей.
До них близько 6 ранку викликали медиків, однак 36-річний чоловік та 35-річна жінка відмовились від шпиталізації. Трьох дітей віком 14, 10 і 4 роки доставили до міської дитячої клінічної лікарні. Їхній стан — середнього ступеня важкості.
Як зазначає департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, будинок обладнаний газовою плиткою та двофункційним котлом. Аварійна бригада «Львівгаз» припинила газопостачання до будинку. Причини отруєння встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у вихідні за одну добу на Львівщині чадним газом отруїлись 17 людей. Впродовж останнього тижня зафіксовано п'ять смертельних випадків.
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