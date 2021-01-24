Чому українці так часто труяться чадним газом.

У суботу, 23 січня, у Львові трапилось п’ять випадків отруєння чадним газом, ще по одному зафіксували у Миколаєві та Самборі. Загалом до лікарень госпіталізували 17 людей. Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, наймолодшій потерпілій лише два місяці, а найстаршій – 94 роки.

У Львові трапилось п’ять випадків отруєння. У квартирі багатоповерхівки на вул. Довбуша, 16ц чадним газом отруїлась сім’я з трьох людей, серед яких 12-річна дитина, на вул. Героїв Майдану, 3 отруїлась 94-річна жінка, на вул. Івана Франка, 90 отруїлись ще двоє людей. На вул. Війтовича, 14 від чадного газу постраждали четверо осіб, серед яких діти віком 8 та 12 років, ще один випадок отруєння трапився у приватному будинку на вул. Стадників: постраждали троє людей, серед яких 5 річна дитина.

Усіх потерпілих доставили у міські лікарні, а працівники «Львівгазу» припинили подачу газу у їхні помешкання.

Через чадний газ у квартирі 4-поверхового будинку на вул. Козацькій, 2 у Самборі отруїлась двомісячна дитина, яку госпіталізували у місцеву лікарню.

Ще одне отруєння чадним газом трапилась у Миколаєві. 6. У квартирі двоповерхового багатоквартирного будинку на вул. Дроговизька, 4, отруїлися чадним газом троє людей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Миколаївську ЦРЛ.