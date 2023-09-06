Ділянку, десталася аварія, місцеві жителі називають небезпечною

В ДТП у Англії з двоповерховим автобусом загинула сім’я біженців з України – мама та двоє дітей. Це сталося через сім місяців після того, як батько дітей також загинув у ДТП в Україні, пише Daily Mail.

У ДТП, яка сталася ще в неділю, 3 вересня, загинули 35-річна Дар’я, 15-річна Анастасія і 6-річний Ігор. Вони проживали проживали в Ріпоні – населеному пункті, який розташований у графстві Північний Йоркшир на північному сході Англії. З родини вижила лише 15-річна дівчина, яка залишилася сиротою. Дитиною тепер опікується друг родини. Батько дівчинки загинув в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року.

Як йдеться в публікації, 15-річна Анастасія, яка загинула в аварії, була падчеркою загиблої жінки. Вона приїхала у Велику Британію за п’ять тижнів до своєї загибелі. Наразі місцева активістка вже зібрала майже 9 тис. фунтів стерлінгів (понад 417 тис. грн) на підтримку осиротілої українки.

Поліція повідомила, що сріблястий Vauxhall Meriva сім'ї зіткнувся з синьою Toyota Aygo та автобусом, який їхав у протилежному напрямку від обох автомобілів. Як йдеться в публікації, ділянка дороги, де сталася ДТП, була небезпечною, і там уже неодноразово були схожі аварії.

Водія автобуса після ДТП госпіталізували з травмами ніг, також травми отримали кілька його пасажирів. Водночас у Toyota ніхто не постраждав.