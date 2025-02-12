Квартира розташована поблизу центру Тернополя

Сім'я з Тернополя, чию квартиру зруйнував російський дрон під час нічної атаки в грудні 2024 року, і в результаті чого загинув чоловік, отримала нове житло. Сертифікат на квартиру площею понад 70 м2 вручили дружині загиблого чоловіка Іванні Ременець 12 лютого перед початком засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Російський БпЛА влучив в квартиру на верхньому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Чубинського,1 на масив «Канада» під час дронової атаки 2 грудня. Дрон пробив технічний поверх і влетів в квартиру сім’ї Ременець. Від цього удару чоловік родини загинув на місці події.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив сертифікат сім'ї під час виконкому

Зруйноване помешкання обстежили фахівці і дійшли висновку, що воно не придатне для проживання. Також наразі стартують ремонтні роботи самого пошкодженого будинку. Водночас сім’я Ременець нараз не має іншого житла. 12 лютого під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради міський родині тернополян вручили сертифікат на отримання двокімнатної квартири, повідомили в пресслужбі Тернопільської міської ради.

«Квартира сім’ї, яка зазнала значних руйнувань, є непридатною для проживання. Тому міська рада прийняла рішення передати нове житло в одному з нових мікрорайонів Тернополя», – повідомили в пресслужбі Тернопільської міськради.

Нове житло має загальну площу понад 70 м2 і з житловою площею – понад 40 м2. Багатоквартирний будинок, в якому розташована нова квартира сім’ї Ременець, розміщений на вул. Текстильній.