Будинок зазнав ушкоджень під час атаки дронів 2 грудня 2024 року

У Тернополі відремонтують будинок на вул. Павла Чубинського, 1, який був пошкоджений після атаки російських дронів в ніч на 2 грудня 2024 року. Багатоповерхівку внесли в титульний список капітального ремонту на 2025 рік. За таке рішення проголосували на виконавчому комітеті Тернопільської міськради 5 лютого.

На засіданні виконкому затвердили проєкт рішення про титульний список з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік.

Згідно з ним, міська рада виділила 960 тис. грн на капітальний ремонт п’ятиповерхового будинку на вул. Павла Чубинського, 1. В цей будинок в технічний поверх та у квартиру на п’ятому поверсі врізався російський БпЛА, внаслідок чого загинув 45-річний тернополянин. Роботи включатимуть усунення аварійної ситуації та відновлення будівельних конструкцій, які пошкоджені, повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 5 лютого. Гроші виділять зі спеціального фонду міського бюджету.

Заступник міського голови Владислав Стемковський під час виконкому зазначив, що вже провели державну експертизу. «В будинку порушенні конструктивні елементи будівлі, знищена квартира. Вже проведена державна експертиза, яка підтвердила вартість розрахунків», – зазначив Владислав Стемковський.