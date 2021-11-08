Батька, матір та їхнього сина доправили до місцевої лікарні в реанімацію, а за кілька днів їх відпустили додому

У місті Підволочиськ після святкування новосілля до реанімації з отруєнням гелієм потрапила сім'я. Батька, матір та їхнього 7-річного сина медики швидкої госпіталізували ще 1 листопада. Про цю надзвичайну ситуацію повідомило видання «Погляд». Втім, деталі цього інцидент стали відомі лише зараз.

Виявилося, що дорослих шпиталізували з важким отруєнням без свідомості. У них була дихальна недостатність. Дитина почувалася краще. Спочатку медики подумали, що сім'я отруїлася чадним газом, але симптоми отруєння не збігалися. Тому зараз підозрюють, що це могло статися через надувні кульки з гелієм. Підтвердити це має ще додаткова експертиза, яка триватиме близько місяця.

Отруєння сім'ї із Підволочиська ZAXID.NET підтвердили і в міській раді. «Такий випадок дійсно був зареєстрований в нашій громаді. Сім'я порядна, ніколи на обліку соціальних служб не стояла. Чи могли вони отруїтися чадним газом – не думаю, там такої можливості не було, все справне. Медики записали, як отруєння невідомим газом. Більше будуть з'ясовувати правоохоронці, які після повідомлення з лікарні прибули до будинку і обслідували помешкання», – розповів ZAXID.NET заступник голови Підволочиська Іван Осадчук.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що швидку до будинку родини викликали сусіди. До них вранці прибіг 7-річний син сім'ї. Хлопчику було погано і він розповів, що в будинку також без свідомості лежать його тато і мама.

Відомо, що за день до цього випадку сім'я святкувала новосілля. У новий будинок завезли дуже багато надувних кульок з гелієм, а вранці, коли родину забрали в медзаклад, правоохоронці побачили, що ці кульки всі приспущені.

Дорослі в реанімації пробули два дні, їх тримали під кисневими масками, потім їх перевели у звичайне відділення. Лише два дні тому сім'ю виписали додому.

Наразі експерти будуть встановлювати, чи могла сім'я отруїтися гелієм з надувних кульок. Висновки експертизи будуть за кілька тижнів.

Додамо, що гелій – інертний газ, який загалом є безпечним для людини. Але в окремих випадках ним також можна отруїтися, якщо вдихати гелій у великих кількостях, адже він витісняє кисень з легень. Симптомами отруєння є головокружіння, потьмарення в очах, кисневе голодування, яке може призвести до втрати свідомості та навіть смерті.