Сім’ю з трьох людей знайшли мертвою у Запоріжжі

В одній із квартир у Дніпровському районі Запоріжжя знайшли мертвими трьох членів однієї сім’ї: жінку, чоловіка та їхнього сина, повідомила у вівторок, 19 листопада, запорізька поліція.

Коли саме померли люди – невідомо, але сестра померлої жінки повідомила поліцейським, що втратила зв’язок з нею в суботу, 16 листопада.

«За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно із заявницею зайшла до помешкання її родички, яке знаходиться по вул. Ладозькій, де було виявлено тіло жінки 1961 року народження. Крім цього, в квартирі знаходилось тіло чоловіка 1959 року народження, а також їхнього сина 1994 року народження», – повідомила поліція.

За інформацією правоохоронців, на тілах померлих виявлено тілесні ушкодження, а їхнього сина знайдено повішеним.