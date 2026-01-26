Роан Джозеф Бронштайн та Анна Євтушенко

Син відомої голлівудської акторки Шерон Стоун 25-річний Роан Джозеф Бронштайн заручився з 22-річною українкою Анною Євтушенко. Про заручини пара оголосила в соцмережах.

«Мій наречений», – лаконічно підписала спільні фото дівчина.

Судячи з соцмереж пари, вони перебувають у стосунках щонайменше з 2025 року. За інформацією інсайдерів The Daily Mail, 25-річний Роан Джозеф Бронштайн зробив пропозицію ще наприкінці 2025 року.

На сторінці Анни Євтушенко в інстаграм є дописи англійською та українською мовами. У 2020 році вона виїхала в Канаду, а згодом переїхала до США. Анна Євтушенко працює у маркетинговій компанії, яка надає екологічні послуги.

Роан Джозеф Бронштайн заснував медіакомпанію Sweat N Shadow Management, а також знімається в кіно.