Син загиблого у Коломиї Ігоря Табанюка вважає, що батька убили
На Прикарпатті поховали загиблого 28 липня інструктора та професійного пілота Ігоря Табанюка
До теми
Рідні відомого на Прикарпатті авіаінструктора та професійного пілота Ігоря Табанюка, який разом з трьома пасажирами розбився на легкомоторному спортивному літаку у селі під Коломиєю 28 липня, вважають, що авіакатастрофу міг хтось влаштувати. Про це повідомляє ТСН з посиланням на сина загиблого.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
За його словами, на Табанюка останнім часом сипався шквал погроз та провокацій. Він навіть збирався вивезти з Коломиї свою сім'ю. Все це, за словами рідних загиблого пілота, було через аеродром, який у нього намагалися відібрати.
«По-перше, в понеділок він заявив слідчому і моїй матері: якщо найближчим часом щось трапиться, то є – він назвав прізвища – винні і причетні до цього люди. Друге, після прильоту на аеродром, я не виявив на камерах відеоспостереження ніякого відеозапису. Це велика підозра для мене. Я написав заяву в поліцію», – розповів син загиблого Ігор Табанюк.
Як повідомляється, сьогодні Ігоря Табанюка поховали з військовими почестями на кладовищі села Королівка поруч з молодшим сином – Денисом, який загинув у 2013 році.
Провести в останню путь пілота прийшли кілька тисяч людей (фото Kurs.if.ua)
Місцевий сайт «НТК» інформує, що провести в останню путь пілота прийшли кілька тисяч людей. На місцевий аеродром, яким опікувався Ігор Табанюк, злетілися пілоти зі всієї України. У мить прощання над похоронною процесією тричі пролетів військовий бомбардувальник СУ-24 МР, на якому колись літав Ігор Табанюк.
відео «НТК»
Колеги та друзі Ігоря Табанюка вказують, що висота не була критичною, і допущені помилки можна б було виправити, аби не допустити падіння. Припускають, що катастрофу могла б спричинити якась нештатна ситуація на борту, або проблеми з керуванням літака.
Як пише «Суспільне», у Коломиї ініціюватимуть присвоєння загиблому пілоту Ігорю Табанюку звання почесного громадянина міста.
«Табанюк – це відома людина, багато зробив, прославив Коломию у цілому світі. Тому, я думаю, що ми обов'язково ухвалимо рішення, як вшанувати його ім'я»,– повідомив очільник Коломийської громади Богдан Станіславський.
Зараз є пропозиція назвати летовище іменем загиблого пілота, а також надати йому звання почесного громадянина Коломиї.
Також повідомляється, що до розслідування причин авіакатастрофи планують долучилися експерти зі США, чиї громадяни також загинули, а також фахівці зі Словаччини та Австрії, де розробляли двигун та саме повітряне судно. Українські слідчі жодних версій досі не озвучили.