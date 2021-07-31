Професійний пілот Ігор Табанюк загинув 28 липня

Рідні відомого на Прикарпатті авіаінструктора та професійного пілота Ігоря Табанюка, який разом з трьома пасажирами розбився на легкомоторному спортивному літаку у селі під Коломиєю 28 липня, вважають, що авіакатастрофу міг хтось влаштувати. Про це повідомляє ТСН з посиланням на сина загиблого.

За його словами, на Табанюка останнім часом сипався шквал погроз та провокацій. Він навіть збирався вивезти з Коломиї свою сім'ю. Все це, за словами рідних загиблого пілота, було через аеродром, який у нього намагалися відібрати.

«По-перше, в понеділок він заявив слідчому і моїй матері: якщо найближчим часом щось трапиться, то є – він назвав прізвища – винні і причетні до цього люди. Друге, після прильоту на аеродром, я не виявив на камерах відеоспостереження ніякого відеозапису. Це велика підозра для мене. Я написав заяву в поліцію», – розповів син загиблого Ігор Табанюк.

Як повідомляється, сьогодні Ігоря Табанюка поховали з військовими почестями на кладовищі села Королівка поруч з молодшим сином – Денисом, який загинув у 2013 році.

Провести в останню путь пілота прийшли кілька тисяч людей (фото Kurs.if.ua)

Місцевий сайт «НТК» інформує, що провести в останню путь пілота прийшли кілька тисяч людей. На місцевий аеродром, яким опікувався Ігор Табанюк, злетілися пілоти зі всієї України. У мить прощання над похоронною процесією тричі пролетів військовий бомбардувальник СУ-24 МР, на якому колись літав Ігор Табанюк.

відео «НТК»

Колеги та друзі Ігоря Табанюка вказують, що висота не була критичною, і допущені помилки можна б було виправити, аби не допустити падіння. Припускають, що катастрофу могла б спричинити якась нештатна ситуація на борту, або проблеми з керуванням літака.

Як пише «Суспільне», у Коломиї ініціюватимуть присвоєння загиблому пілоту Ігорю Табанюку звання почесного громадянина міста.

«Табанюк – це відома людина, багато зробив, прославив Коломию у цілому світі. Тому, я думаю, що ми обов'язково ухвалимо рішення, як вшанувати його ім'я»,– повідомив очільник Коломийської громади Богдан Станіславський.

Зараз є пропозиція назвати летовище іменем загиблого пілота, а також надати йому звання почесного громадянина Коломиї.

Також повідомляється, що до розслідування причин авіакатастрофи планують долучилися експерти зі США, чиї громадяни також загинули, а також фахівці зі Словаччини та Австрії, де розробляли двигун та саме повітряне судно. Українські слідчі жодних версій досі не озвучили.