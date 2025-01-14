Зловмисники влаштували незаконне виробництво та фасування питної води на території санаторію неподалік Тернополя, а продукцію реалізовували під маркою відомої торгової фірми

Поліція Тернополя викрила приватного підприємця та директора санаторію в незаконному видобутку, виробництві та продажі бутильованої води. Під час обшуків у них вилучили близько 30 тис. літрів вже розфасованої води. Джерела ZAXID.NET в правоохоронних органах зазначили, що до незаконних дій причетний відомий в Тернополі бізнесмен Євгеній Тешнер.

Слідчі поліції повідомили про підозру двом жителям Тернополя в незаконному видобутку та продажі води зі свердловини. Зловмисники влаштували незаконне виробництво та фасування питної води на території санаторію неподалік Тернополя. Вже готову продукцію реалізовували під маркою відомої торгової фірми, повідомили в поліції Тернопільщини, у вівторок, 14 січня.

За інформацією сайту «Тернополяни», до незаконного видобутку причетний син керівника державного підприємства «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації», підприємець Євгеній Тешнер. Його спільником був директор санаторію «Веселка», який розташований неподалік села Петриків. Саме вони начебто й займались незаконним видобутком і збутом бутильованої води. Цю інформацію також підтвердили ZAXID.NET власні джерела в правоохоронних органах Тернопільщини.

Повідомлення про викриття незаконного видобутку і виробництва бутильованої води опублікувала також прокуратура Тернопільщини. На фото прокуратури видно автомобіль, на якому розміщений логотип тернопільської фірми «Секвана», яка спеціалізується на доставці води та льоду, про що також свідчить напис на дверцятах авто. Також видно й адреса сайту цієї фірми. Саме службових осіб цього підприємства підозрюють в незаконному видобутку води. За даними YouСontrol цим підприємством володіє родичка Тешнера – Анастасія Тешнер.

Правоохоронці стверджують, що підозрювані здійснювали забір води з підземних свердловин лікувального закладу без відповідного дозволу на користування надрами. На території санаторію облаштували повноцінну виробничу лінію для фасування та пакування води.

«Поліцейські провели обшуки за місцем виробництва та проживання. Під час них вилучили документи, обладнання для виробництва та пакування води, майже 30 тис. літрів фасованої води, тару, готівку та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду на вилучене майно та обладнання було накладено арешт», – повідомили в поліції.

Директор підприємства Євгеній Тешнер у коментарі «Суспільному. Тернопіль» підтвердив, що саме його фірма фігурує у розслідуванні поліції. Він впевнений, що підприємство працює у межах чинного законодавства й свою невинуватість доводитиме у суді.

«Я можу це спростувати, тому що в нас все законно, ми працюємо, ми маємо всі документи. Всі документи, ми їм надали. Вони провели свої слідчі дії і хочуть довести, що ми брали незаконну воду. В нас є всі квитанції про оплати. Сьогодні в нас був суд і адвокат був на суді», – розповів Євгеній Тешнер.

Також підприємець зазначив, що в них є всі документи для роботи на території санаторію. «Я вважаю, що суд має визнати, хто винний, а хто ні. Ми принесли цілий перелік документів. Як ми працюємо, згідно з якими документами працюємо, згідно з якими нормативами ми працюємо, яких актів, – ми все надали», – сказав Євгеній Тешнер.

Додамо, що слідчі поліції повідомили приватному підприємцю та директору санаторію про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (Незаконне видобування корисних копалин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Євгеній Тешнер – син відомого в Тернополі чиновника, керівника ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації» Миколи Тешнера. У 2020 році Євгеній Тешнер балотувався до Тернопільської облради від «Слуги народу», однак не пройшов. За даними ЗМІ він неодноразово потрапляв в резонансні ДТП. Батька підприємця Миколу Тешнера в 2008 році тернополяни звинуватили в смертельній аварії, в якій загинув його заступник Микола Омельян. Родичі стверджували, що чиновнику вдалося відкупитися.