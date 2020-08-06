Синод УГКЦ затвердив правила поведінки священиків в інтернеті

«Безпека в інтернеті – це як власна гігієна: про неї треба дбати щодня».

Українська Греко-Католицька Церква першою серед українських Церков розробила інструкцію про присутність церковних структур і священиків в інтернеті. Синод УГКЦ затвердив її на трирічний випробувальний термін, починаючи з 3 серпня. В цій інструкції переважно йдеться про використання духовенством соцмереж – зокрема, забороняється публікувати фейки, додавати до друзів неповнолітніх, закривати доступ до своїх сторінок, а також брати участь у політичних ток-шоу та загалом у передвиборчих кампаніях.

Соцмережі, за інструкцією, мають використовуватися духовенством УГКЦ передусім для навчання про Бога і проповіді Євангелія. Заборонено публікувати як на облікових записах церковних структур, так і в приватних профілях матеріали, що порушують авторські права, або з ресурсів, які працюють без ліцензії. Кожен матеріал на офіційних веб-сайтах Церкви має відповідати журналістським стандартам.

Приватні сторінки священиків у соцмережах повинні бути відкритими, оскільки обмеження доступу до них, за інструкцією, «викликає підозри щодо відсутності прозорості в спілкуванні». Заблокувати дозволяється лише тих, хто практикує тролінг або виявляє ненависть до інших користувачів.

Також духовенству заборонено на приватних сторінках звершувати Таїнство Покаяння, писати будь-що, що може дискредитувати УГКЦ, поширювати фейки, а також додавати до друзів дітей до 15 років, приймати від них запити на дружбу та комунікувати з ними в приватних повідомленнях.

Священикам радять дотримуватися на приватних сторінках етикету соцмереж – зокрема, публікувати якісний контент, який не суперечить вченню Церкви, не додавати до друзів людей з сумнівною репутацією та незнайомців, не надсилати приватні повідомлення після 21:00, не додавати людей до своїх груп і не позначати їх у дописах без їхньої згоди.

Окремий розділ інструкції присвячений поведінці духовенства у соцмережах під час передвиборчої кампанії.

«Священнослужителі не можуть брати активної участі ні в політичних партіях, ні в керуванні професійними спілками, а також їм забороняється вести політичну агітацію та брати участь у передвиборчих кампаніях політиків і політичних партій також у віртуальному вимірі», – йдеться в інструкції.

Духовенство не може прямо чи непрямо агітувати за певного кандидата, створювати та поширювати контент з політичними підтекстами, брати участь у політичних телевізійних ток-шоу (як виняток, лише з дозволу вищого ієрарха), закликати вірян до політичних мітингів та уникати коментарів щодо політичних сил.

На адаптацію профілів у соцмережах до вимог інструкції духівники мають місяць. За порушення окремих норм цієї інструкції передбачені церковні покарання, однак не вказано про які саме норми йдеться і яке саме покарання передбачене.