У Львові буде мокро і спекотно

Синоптики Львівського гідрометцентру оголосили у Львові та області штормове попередження на вечір вівторка, 16 травня, та упродовж середи, 17 травня.

Очікуються грози, подекуди з градом, а також пориви шквального вітру до 15-20 м/с.

У Львові температура повітря вдень становитиме 22-24 градуси тепла, небо буде хмарним з проясненнями, імовірні короткочасні дощі, гроза, град. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с, зі шквалами до 15-20 м/с.

На території Львівської області також буде хмарно з проясненнями. Імовірні короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град і шквальний вітер 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10-15, а вдень – 20-25 градусів вище нуля.