На суботу, 10 червня, синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження. У місті прогнозують грози та шквали, місцями град.

За інформацією Львівського гідрометцентру, 10 червня у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі місцями короткочасні дощі, вдень – короткочасні, подекуди значні дощі, грози, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 20-25°С тепла.

У Львові прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, що вдень перейде в грозу з градом та шквалами. Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С тепла. Також можливе погіршення видимості в опадах та тумані 500-1000 м.