Вулиця Вернадського в диму через підпал трави

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили на 22-24 травня переважно високу (4-й клас) та надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку у Львівській області.

У понеділок, 22 травня, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. По Львівській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці – слабкий туман. Вітер східний – 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4-9°, вдень – 20-25° тепла.

По Львову також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 5-7°, вдень – 21-23° тепла. Можливе погіршення видимості в тумані до 500-1000 м.

Львівська міська рада закликає дотримуватись правил пожежної безпеки і не випалювати суху рослинність, тому що це шкідливо, неекологічно і незаконно. Якщо ви побачили горіння сухої трави та/або паліїв, телефонуйте за номером 102.

За самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонене в Україні, громадянам загрожує штраф від 3 060 до 6 120 грн, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 до 12 240 грн. А у воєнний час такі дії прирівнюють до диверсій, що передбачає кримінальну відповідальність (ув’язнення, строком від 10 до 15 років).