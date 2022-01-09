Синоптики попереджають про ожеледицю та туман у Львові та області

Синоптики попереджають про ожеледицю та туман у Львові та на території області. У понеділок, 10 січня, Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує ожеледицю на дорогах, вночі та вранці – туман, видимістю 200-500 м.

10 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Із 10 до 14 січня синоптики прогнозують від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. У середу та четвер, 12 та 13 січня, можливе зниження температури до 7-8 градусів морозу. Сніг прогнозують у четвер та п’ятницю, 13 та 14 січня. У п’ятницю та суботу, 14 та 15 січня, – незначне потепління – до 2 градусів тепла.

У Львівській міській раді закликають усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди, водіїв просять обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та вмикати фари, а пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях. У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Зазначимо, що на Івано-Франківщині прогнозують налипання мокрого снігу, вдень значний мокрий сніг та сніг. На Закарпатті подекуди пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Нагадаємо, напередодні рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин ну Карпатах.