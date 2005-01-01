Синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах України

Вода підніматиметься у басейнах Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу, Прип'яті, Дунаю

У зв'язку з черговою хвилею водопілля в Україні 29-30 березня у річках очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на «Укргідрометцентр».

Як зазначається, 29-30 березня на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155-165 см понад норму), при яких можливе затоплення понижених незаселених ділянок міста.

Також 29-30 березня очікується формування чергової хвилі водопілля з підйомом рiвнiв води на річках басейнів: Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 0,2- 1,0 м; Захiдного Бугу, Прип'яті 0,1-0,5 м, мiсцями вихiд вод на заплаву, а в басейні Прип'яті - утримання і подальше їх затоплення.

Крім того, на річках Лівобережжя країни у зв'язку iз дощами та сніготаненням очікується збільшення інтенсивності підйому рівнів води з виходом води на заплави. На річках та водосховищах відбуватиметься подальше послаблення й руйнування льодоставу, на річках Правобережжя - очищення від льоду.