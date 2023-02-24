На Львівщині очікують сильний вітер, дощ та сніг

У найближчі вихідні, 25-26 лютого, синоптики прогнозують на Львівщині погіршення погоди – сильний вітер, опади дощу та мокрого снігу.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у суботу, 25 лютого, на Львівщині очікують пориви західного вітру 15-20 м/с.

Буде хмарно, вночі місцями невеликий дощ. Вдень помірний дощ та мокрий сніг. Подекуди слабке налипання мокрого снігу. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура впродовж доби 2-7° тепла.

У неділю, 26 лютого, у Львові буде хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг. Нічна температура від -2°C до 0°C. Денна температура 1-3 тепла. Вдень західний вітер 5-10 м/с.