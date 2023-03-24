Наступного тижня у Львова та області очікується різке похолодання, денна температура повітря знизиться приблизно на 10°С, вночі ж позначки термометра опустяться до мінусових значень, також очікуються дощі з мокрим снігом.

Як вказано у прогнозі «Укргідрометцентру», у суботу, 25 березня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень та вночі можливі помірні дощі. Температура повітря вдень становитиме 12°С – 14°С тепла.

У неділю, 26 березня, на Львівщині очікується мінлива хмарність, можливі дощі. Денна температура повітря становитиме від 10°С до 12°С тепла.

У понеділок, 27 березня, також буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 10°С – 12°С тепла.

У вівторок, 28 березня, буде хмарно, можливий дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря становити від 1°С до 3°С морозу, а вдень від 2°С до 4°С тепла.