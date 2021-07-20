У Закарпатській області оголосили штормове попередження: протягом вівторка, 20 липня, очікуються грози, сильні зливи, град та шквальний вітер до 15-20 м/с.

Як повідомляє Закарпатський гідрометеорологічний центр, очікується підвищення рівня води у гірських річках, можливі підтоплення, невеликі селі та зсуви ґрунту. Рівень небезпеки – жовтий.

«У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках та верхів’ях річок на 0,5 - 1,0 м. У гірських районах існує загроза сходу невеликих селів та зсувів грунту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10-11 липня у Рахівському районі Закарпаття вирувала негода: через сильну зливу річки вийшли з берегів, були підтоплені автомобільні дороги, двори та будинки місцевих мешканців. Селевим потоком знесло щонайменше десять автомобілів. Одна людина вважається безвісти зниклою. Найбільше постраждали три гірські населені пункти – смт Ясіня, села Лазещина та Богдан.