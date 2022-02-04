Вночі у західних регіонах температура буде мінусова, однак вдень сягатиме до +5

Упродовж вихідних, 5-6 лютого, у західних регіонах температура повітря сягатиме 5 градусів тепла, однак вночі ще триматиметься мороз. На дорогах ймовірно буде сильна ожеледиця, попередили в Укргідрометцентр. Крім того, в горах оголошене штормове попередження третього рівня небезпеки, там з високою ймовірністю будуть сходити лавини.

Львівщина

У суботу, 5 лютого, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, але вранці та вдень часом буде падати мокрий сніг та дощ. Вітер 15 – 20 м/с. Температура вночі від -4 до +1, а вдень від -1 до 4 тепла.

У неділю, 6 лютого, падатиме невеликий, мокрий сніг. Вдень пориви вітру будуть 15 – 20 м/с. Температура вночі до - 7 морозу, а вдень триматиметься на рівні від -2 до 3 вище нуля.

У понеділок, 7 лютого, очікуються опади (мокрий сніг, сніг та дощ). На дорогах буде ожеледиця. Температура впродовж доби від -2 морозу до 3 тепла.

У горах Львівської області впродовж 6-7 лютого є значна сніголавинна небезпека (III рівня небезпеки).

Волинь

Субота, 5 лютого, на Волині буде хмарною. Вночі падатиме невеликий сніг, а вдень сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура впродовж доби від -3 до 2 тепла.

У неділю, 6 лютого, також буде хмарно. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі від -3 градусів морозу до +2, а вдень температура триматиметься в межах 0-5 з позначкою плюс.

У понеділо, 7 лютого, хмарно. Вночі буде падати мокрий сніг, а вдень – дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -3 до 2, вдень до +5 градусів тепла.

Закарпаття

На Закарпатті у суботу, 5 лютого, буде хмарно. Вночі та вдень очікуєтся слабкий мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від -1 до -6 градусів морозу, вдень потепліє до 5°C.

Впродовж неділі, 6 лютого, буде хмарно. Вдень подекуди ожеледь, а в горах будуть хуртовини. Вітер 7-12 м/с., але вдень в горах очікуються сильніші пориви вітру. Температура повітря вночі до -6 градусів морозу, а вдень до 4 тепла. У горах тепература впродовж доби коливатиметься від -4 до -9 градусів морозу.

7 лютого, понеділок, буде хмарним, часом з опадами. Вночі та вранці на дорогах гірської частини області ожеледиця. Температура повітря вночі від -2 морозу до 3 тепла, а вдень до 5 тепла. В горах місцями вночі температура сягатиме - 7 градусів морозу.

Впродовж 5-6 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень)

Прикарпаття

У суботу, 5 лютого, в Івано-Франківській області очікується невеликий дощ зі снігом. Температура вночі до -3 градусів морозу, а вдень підніметься до 5°C тепла.

У неділю, 6 лютого, очікується слабкий сніг. Температура вносі опуститься до -6 морозу, вдень сягамиме 4°C тепла.

У понеділок, 7 лютого, в Івано-Франківській області буде падати мокрий сніг. Вночі буде -1 морозу, вдень 4°C вище нуля.

Впродовж 6-7 лютого у горах Івано-Франківської області можливе сходження середніх та великих лавин (III рівень небезпеки)

Рівненщина

У суботу, 5 лютого, хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -3 до 2 вище нуля, а вдень -1 від 4°C градусів.

У неділю, 6 лютого, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі до -5 градусів морозу, а вдень від -2 до+3 тепла.

7 лютого, понеділок, буде хмарним з проясненнями. Очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень температура буде до 3 градусів тепла.

Тернопільщина

Субота, 5 лютого, буде хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень – дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. Температура вночі від -3 градусів морозу до +2 тепла, вдень до 5 вище нуля.

У неділю, 6 лютого, також буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі до -5 градусів морозу, вдень до 5 тепла.

У понеділок, 7 лютого, хмарно з проясненнями, але часом з опадами. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби буде від 0 до +5 градусів тепла.

Буковина

У суботу, 5 лютого, у Чернівецькій області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з поривами 15-18 м/с. Температура вночі від -3 морозу до 2 тепла, а вдень очікується до 6 тепла.

У неділю, 6 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі від -3 морозу до +2 тепла, в горах температура сягатиме -12 градусів морозу. В області вдень від +1 до 6 тепла.

У горах Чернівецької області від 4 до 7 лютого, утримується помірна сніголавинна небезпека (II рівень)️.