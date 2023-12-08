На вихідних у Львові буде ожеледиця та туман

У Львові, вечері 8 грудня і впродовж 9 грудня, синоптики прогнозують туман та ожеледицю. Львівський регіональний центр з гідрометеорології зазначає, що видимість руху становитиме 200-500 м. У прес-службі Львівської міської ради закликають водіїв та пішоходів бути обачними.

«Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно побачити на дорозі», – застерігають у ЛМР.

Львівський гідрометцентр додає, що на вихідних у Львові буде перший (жовтий) рівень небезпечності. Він передбачає певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу. У разі виникнення непередбачуваних ситуацій Львівська міськрада просить повідомляти на «гарячу лінію» за номером 15-80.