Із заметів медичні автомобілі відбуксирували рятувальники

За вечір вівторка, 5 грудня, у заметах на Волині застрягли три автомобілі швидкої, що їхали на виклик до пацієнтів. Витягнути автомобілі допомагали рятувальники.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, перший автомобіль не міг проїхати між селами Звиняче та Мислині Горохівської громади. Там на допомогу медиків очікував пенсіонер, який скаржився на гострий біль у животі. Дорогою до хворого автомобіль швидкої застряг у заметі, але його відкопали й виштовхали очевидці. Тоді ж на місце приїхали рятувальники. Вони проклали колію пожежним автомобілем на решті засніженої дороги, аби там можна було безпечно проїхати.

«Ще одну карету невідкладної медичної допомоги рятувальники відбуксирували зі снігового замету й супроводили на особливо небезпечній ділянці цієї ж дороги, аби медики могли потрапити до села Красів Горохівської громади. Звідти вони госпіталізували п’ятирічну дитину з ознаками гострого бронхіту», – повідомляють рятувальники.

Третій випадок стався близько опівночіі: неподалік села Колпитів Локачинської громади застряг ще один медичний автомобіль. До будинку літнього чоловіка, який очікував на приїзд медиків, залишалося близько 200 метрів.

«Рятувальники транспортували пенсіонера з місця проживання до карети швидкої, відбуксирували автомобіль медичної допомоги із замету й супроводили до дороги з твердим покриттям», – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, через негоду вночі 30 листопада у сніговому заметі застряг рейсовий автобус, що прямував із Києва до Щецина.