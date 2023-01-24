На півночі Волині прогнозують незначні підтоплення через підняття рівня води у річках. Йдеться про три річки: Прип'ять, Вижівка та Стохід. Рівень води у цих річках зростатиме впродовж найближчих днів, до 26 січня.

За інформацією синоптиків, найближчими днями підтоплення відбудуться у двох областях: на Чернігівщині та Волині. У північних регіонах Волині, зокрема, впродовж 24-26 січня прогнозують підняння рівнів води у річках Прип'ять, Вижівка та Стохід з інтенсивністю 1-5 см на добу.

«Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв», – йдеться у повідомленні Укргідрометеоцентру.

Крім того, впродовж цих же днів рівень води суттєво підніметься на ділянці Верхнього Дніпра та на річці Десна на Чернігівщині.

Зазначимо, що ще з початку січня у деяких населених пунктах Волині є незначні підтоплення, тож на місце викликають рятувальників, аби ті відкачали воду. За останньою інформацією від прес-служби ДСНС, лише за 21 січня було шість таких викликів.