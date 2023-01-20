Внаслідок інциденту в селі Абранка ніхто не постраждав

У гірському селі на Закарпатті стався зсув ґрунту поблизу житлового будинку. Внаслідок зсуву повністю знищена літня кухня. Крім того, частково пошкоджений хлів, що був розташований поблизу. За даними рятувальників, постраждали внаслідок зсуву немає.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався у селі Абранка, що за 20 км від Воловця. Виклик про зсув ґрунту біля житлового будинку на вулиці Центральній рятувальники отримали у четвер, 19 січня, близько 18:00.

«Зсувом знищено літню кухню та частково пошкоджено господарську споруду – стайню. Травмованих та загиблих немає. На місце події залучалась одна одиниця техніки державного пожежно-рятувального поста із Нижніх Воріт», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що на п’ятницю, 20 січня, запланований виїзд комісії на місце події для оцінки збитків та складання плану подальших дій.

Зазначимо, інтенсивні опади на території Закарпатської області тривають третю добу. Наразі рятувальники зафіксували підтоплення будинків в Ужгороді, Перечині, Великому Березному, Сваляві та Рахові. У Хустському районі є руйнування берегоукріплень та частково дамби. Крім того, підтоплені кілька доріг, зокрема в Ужгородському районі – між селами Тисаагтелек і Малі Геївці, а також на Берегівщині – між селами Великі Ком’яти та Шаланки. Також зафіксовано підтоплення 220 га сільськогосподарських угідь.