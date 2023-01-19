Річка Уж за добу піднялася на 1,3 м. В Ужгороді вода затопила прогулянкову зону

Рятувальники закликали утриматися від купання у річках, зокрема, від традиційного занурення на Водохреща через ризик, пов’язаний зі значним підняттям рівнів води. Через сильні опади на Закарпатті є підтоплення доріг, дворів та будинків. Крім того, у звичних місцях хрещенських купань зараз сильна течія. На місці чергують рятувальники.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, протягом 18-19 січня на території області зафіксовано підтоплення дороги у селі Кострино та підтоплення будинків у Сваляві. Річки Закарпаття піднялися на 1,5-2,5 м. Зокрема, за даними Закарпатського гідрометеорологічного центру, в Ужгороді спостерігається підняття рівня на 1,3 м. Рятувальники закликали утриматися від традиційних купань.

«Наразі ця ідея може мати більше «проти», аніж «за». Великі скупчення людей здатні стати неабиякою спокусою для окупантів, а на Закарпатті до цього додається ще й ризик для життя через суттєве підняття рівнів води у річках», – повідомили у службі порятунку.

Зазначимо, наразі в Ужгороді річка піднялася аж до краю прогулянкової зеленої зони на набережній. Спостерігається сильна течія, зокрема і в місцях, де щороку на Водохреща проводяться купання. Разом із тим, на цих локаціях чергують рятувальники. ДСНС просить враховувати небезпеку.