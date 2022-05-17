У середу та четвер, 18-19 травня, на території Чернівецької області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-1°C, у гірських районах – до -4-5°C. Разом з тим вдень температура повітря прогріватиметься до +16.

Як у вівторок, 17 травня, у коментарі Медіа агентству АСС повідомила начальниця Чернівецького обласного центру гідрометеорології Тетяна Негадайлова, найближчими днями на значній території Буковини синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту.

«Пониження температур синоптики пов’язують з тим, що з півночі на Буковину надійдуть досить холодні повітряні маси для даної пори. Інтенсивність заморозків на рівнинах 0-1°, а в горах до - 4-5°. У Чернівцях заморозки будуть слабко виражені та на невеликій території. 18 травня вдень очікувані температури коливатимуться в межах 11-16° тепла», – зазначила Тетяна Негадайлова.

Також вона додала, що таке похолодання для Чернівецької області синоптики вважають екстремальним, оскільки дата найпізніших заморозків у Чернівцях за весь час синоптичних спостережень – 22 травня.