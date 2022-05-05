Розпалювання вогню на відкритій місцевості може спричинити велику біду

Мешканців Львівщини попередили про високу на надзвичайну пожежну небезпеку у найближчі кілька днів. Надзвичайники закликають бути обачними з розпалюванням вогню на відкритих територіях.

За повідомленням Львівського гідрометцентру, на території Львівської області та Львова 5-7 травня буде висока (4-й клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Головне управління ДСНС України у Львівській області попереджає, що за таких умов суха трава може зайнятись у лічені секунди навіть від залишеного недопалка. Тож громадян закликають бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях, а також під час прибирання присадибних ділянок.

«В першу чергу, не випалюйте суху траву та сміття, не розводьте відкритий вогонь поруч із будівлями, не розкидайте недопалки на суху трав’яну підстилку. Також категорично заборонено розведення вогнищ у лісі», – йдеться в повідомленні надзвичайників.

У разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації потрібно негайно викликати Службу порятунку за номером 101.

За даними Укргідрометцентру, у найближчі дні надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде також у більшості областей України.