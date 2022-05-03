Увесь тиждень Львівську область очікує тепла погода, проте в кінці тижня синоптики прогнозують дощі та грози. Згідно з даними Укргідрометцентру, у середу, 4 травня, ніч буде без опадів, а вдень прогнозують дощі. Денна температура повітря – +16-18°С, нічна – +6-8°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У четвер, 5 травня, буде сонячно і ясно. Температура повітря вдень лишиться незмінною – +16-18°С, а вночі опуститься до +5°С. Вітер змінить напрям на південно-східний, 5-10 м/с.

У п’ятницю, 6 травня, вдень потепліє до +20°С, хоча нічна температура лишиться незмінною. На заміну сонцю прийде дощ, проте вночі буде сухо. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У суботу, 7 травня, на Львівщині прогнозують грози упродовж всієї доби. Денна температура повітря опуститься до +15-17°С, натомість уночі потепліє до +9°С. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Так само грози очікуються і в неділю, 8 травня, проте вітер змінить напрям на північно-східний.