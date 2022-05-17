Заморозки будуть на поверхні ґрунту та місцями в повітрі

Цієї ночі на 18 травня очікується суттєве зниження температури повітря і заморозки ґрунту. Синоптики прогнозують таку погоду у західних регіонах України.

Як повідомив Львівський гідрометцентр, в області вночі 18 травня на поверхні ґрунту та місцями в повітрі будуть заморозки 0 – 3°. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

«Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3° , вдень 14-19° тепла. Вітер північно-західний, 9-14 м/с», – застерігають львівські синоптики.

Загалом через заморозки у дев’яти областях України оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

«Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Щоправда, вдень температура підніметься і наступні дні потеплішає.