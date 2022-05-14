Найближчі дні у Львові та області будуть теплими, однак уже в кінці наступного тижня синоптики прогнозують нічні заморозки. Суттєвих опадів та гроз протягом 15-18 травня не очікуються. Про це повідомляє львівський Гідрометцентр.

У неділю, 15 травня, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 5 – 10°, вдень 17 – 22° тепла.

У понеділок, 16 травня, очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8°, вдень 19 – 24° тепла.

У вівторок, 17 травня, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень часом дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12°, вдень 15 – 20° тепла.

У середу і четвер, 18-19 травня, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхну грунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°; вдень 18 травня 12 – 17° тепла, 19 травня 15 – 20° тепла.