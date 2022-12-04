За прогнозами синоптиків, швидкість вітру сягатиме 20 м/с.

Впродовж неділі, 4 грудня, у Львові очікуються сильні пориви вітру. Про буревії мешканців попереджають синоптики Львівського гідрометцентру.

За даними синоптиків, ввечері неділі у Львові очікуються сильні пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с. Також мерія Львова закликає усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обачними. Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, слід повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 1580.