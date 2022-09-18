У Бурині Сумської області сильні руйнування через негоду

У неділю, 18 вересня, у місті Буринь Сумської області через негоду одна людина загинула, ще восьмеро отримали травми. Пошкодження отримали приватні будинки, АЗС, інфраструктура залізниці та інші приміщення, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови! Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева», – повідомив він.

За словами Живицького, є сильно зруйновані хати. Пошкоджено АЗС та ще низку нежитлових приміщень у громаді. Голова ОВА також опублікував відповідні фото. Живицький також зазначив, що частина громади лишилася без електроенергії.

«На місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, накрити будинки. Також відпрацьовуємо питання евакуації мешканців з департаментом цивільного захисту Сумської ОВА», – додав посадовець.

Згодом Живицький уточнив масштаби завданих збитків. За його словами, станом на 20:00 близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох – зруйновані стіни.

У місцеву електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тис. абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку.

«Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім осіб травмовано, серед яких: двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; одна жінка з переломом руки у Сумах; 2-х місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ», – повідомив він.

Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

На даний час на місці події працюють аварійні бригади ДСНС та енергетиків, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА.