Через сильну спеку у Львові два дні поспіль фіксували температурні рекорди

Протягом вихідних на Львівщині ще тримається спекотна погода, проте уже наступного тижня очікується спад температури. Про це повідомили у львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у неділю, 18 липня, липня протягом дня очікуються дощі, однак температура повітря не зменшуватиметься та залишатиметься на рівні 27°C – 32°C.

У понеділок, 19 липня, впродовж дня очікуються дощі, місцями грози, а денна температура повітря становитиме 20°C – 25°C тепла. У вівторок, 20 липня, буде хмарно, часом дощі, вранці та вдень значні. Грози, вдень місцями град. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 18 – 23°С тепла.

У середу та четвер, 21 – 22 липня, буде хмарно з проясненнями. 21 липня місцями короткочасні дощі, вдень грози. 22 липня без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14°С, вдень 20 – 25°С тепла.

Нагадаємо, що через сильну спеку у Львові два дні поспіль фіксували температурні рекорди. 14 липня позначка температура сягнула 32°C, а 15 липня – 33,5°C. Це були найспекотніші дні за останні 75 років метеоспостережень.

Додамо також, що синоптики пояснили, чому температура повітря, яку фіксують на метеостанціях, відрізняється від тієї, що бачать люди на побутових термометрах.