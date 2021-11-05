На Закарпатті оголосили штормове попередження: у п’ятницю, 5 листопада, на території області очікуються сильні дощі, можливі грози, пориви вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують підвищення рівнів води у річках до 1,5 м. Температура повітря – до 14 °C тепла, до неділі вона поступово знижуватиметься до +9 °C.

Як повідомляє Закарпатський гідрометеорологічний центр, протягом 5 листопада переважно у центральній та східній частині території області очікуються значні дощі, окремі грози, пориви південного вітру до 15-20 м/с. І рівень небезпечності.

«5-6 листопада на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води до 1 м, в нижніх течіях Боржави до 1,5 м над поточними рівнями, в межах корінних берегів, без негативних наслідків», – уточнюють синоптики.

За прогнозами Закарпатського гідрометеорологічного центру, у суботу, 6 листопада, очікується мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі до 6 °C тепла, вдень до +12 °C, у горах місцями 3-6 °C тепла.

У неділю, 7 листопада, буде хмарна з проясненнями погода, вночі без опадів, вдень – дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі до 2 °C морозу, вдень до 9 °C тепла.