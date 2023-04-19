Синоптики прогнозують туман та дощ у Львові та області

У Львівській області 20 квітня очікують на метеорологічні явища I-III рівнів небезпеки. Вночі та вранці синоптики прогнозують туман та заморозки на поверхні ґрунту. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації зазначили, що у Львові також слід очікувати на туман видимістю 200-500 м.

«По Львівській області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 11-16° тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 200-500 м», – розповіли у прес-службі ЛОВА.

Крім цього, як додають в ЛОВА, вночі у Львові слід очікувати 4-6°, а вдень 13-15°.

Нагадаємо, що у ЛОВА розповіли, як квітнева погода вплине на врожай 2023 року. За словами директорки департаменту агропромислового розвитку Тетяни Гетьман, негода може відтермінувати процес збору врожаю.