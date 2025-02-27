Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли про погоду у перші дні весни. Вже з 28 лютого у Львові знизиться температура повітря. Синоптики прогнозують дощі, а подекуди і мокрий сніг.

1 та 2 березня вночі температура повітря опускатиметься до 0°, а вдень буде коливатись від 2° до 8° тепла. Надалі денна температура може зрости до 10°. Однак вже з 4 і до 6 березня очікується серія атмосферних фронтів з вітряною погодою, тож знову похолодає.

За даними синоптиків, теплої весняної погоди варто очікувати вже з 8 березня. Тоді повітря може прогрітися до 15° градусів. Загалом погода у березні буде мінливою, але типовою для цього місяця. Зима ж, за даними синоптиків, була теплішою на два градуси від норми.

«У нас аномально сухий лютий, недостатньо вологи набралося за зимові місці і буде сухим березень. Хочу на цьому наголосити, тому що це може багато принести шкоди природі. Щоб так не було, треба робити все, щоб опади падали. А для цього треба очищати річки і джерела, берегти їх і утримувати в чистоті і порядку», – зазначила синоптикиня Львівського гідрометцентру Олена Смалюх.

Синоптикиня додала, що лише у січні шість разів у Львові фіксували перевищення абсолютних максимумів температури повітря.