У останній тиждень лютого у Львові та області очікується потепління. На вихідних, 22 – 23 лютого, вночі позначки термометра ще опускатимуться місцями до 13°С морозу, але вдень температура становитиме кілька градусів тепла.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, у суботу та неділю, 22 та 23 лютого, температура вночі коливатиметься від 7°С до 13°С морозу, а вдень становитиме від 1°С до 3°С тепла. Опадів на вихідних синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди на 22 – 26 лютого на Львівщині. Клікніть для збільшення

У понеділок, 24 лютого, вночі температура повітря у Львові та області становитиме до 9°С морозу, але вдень – приблизно 1°С тепла. Протягом понеділка очікується незначний мокрий сніг та дощ.

Потепління буде найбільш відчутним із вівторка, 25 лютого. Протягом 25 – 26 лютого денна температура повітря на Львівщині зросте до 6°С тепла, а вночі опускатиметься максимально до 2°С морозу.