У середу, 9 жовтня, температура повітря у Львові сягнула історичного максимуму за останні 78 років. Про це повідомили синоптики львівського регіонального гідрометцентру.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 9 жовтня у Львові зафіксували історичний температурний рекорд. Температура повітря цього дня становила 23,3°С тепла. Попередній рекорд фіксували у 2001 році, тоді температура повітря становила 22,9°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 9 жовтня 2024 року у Львові є найвищою для цього дня за останні 78 років.