Востаннє найтепліше 28 січня було у 2016 році

У вівторок, 28 січня, Львів побив черговий температурний рекорд, вже четвертий за цей місяць. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

28 січня максимальна температура повітря у Львові становила +14,9°. Востаннє найтепліше цього дня було у 2016 році, тоді стовпчик термометра піднявся до +9,4° тепла.

Зазначимо, це вже другий день поспіль у Львові фіксували температурний рекорд. 27 січня стовпчик термометра піднявся до +12,6°. Цей результат перевищив багаторічний максимум температури повітря для цього дня. Ще у 1995 році 27 січня було +9° тепла.

У середу, 29 січня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря – 9-14° тепла. У Львові прогнозують 11-13° тепла. За даними синоптиків, найхолодніша ніч спостерігалась у 1963 році – 22° морозу, а найтепліший день – у 2002 році, тоді максимальна температура повітря становила – 10,3° тепла.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському гідрометцентрі, вже на початку лютого у Львові похолодає, також випаде сніг.